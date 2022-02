Lamberto Sposini compie 70 anni. Il giornalista e conduttore televisivo che ormai diversi anni fa è stato colpito da un inctus ha tantissimi amici e colleghi che gli volgiono bene. Una su tutti è Mara Venier. Zia Mara, come già fatto in passato quando è finita per commuoversi in diretta, ha voluto dedicargli un pensiero sui social.

Lamberto Sposini compie 70 anni, gli auguri speciali di Mara Venier

La Venier ha voluto fare i suoi auguri al collega e amico: “Buon compleanno Lamberto mio, sono 70…….sono in treno e arrivo da te”. Mara ha voluto far sapere a tutti di essere in viaggio per andare proprio dal suo amico e festeggiare insieme a lui questo compleanno speciale. A corredo ha anche postato una foto che la ritrae proprio in compagnia del conduttore.

“E’ stato bello rivederti a Milano….”

E stamattina un nuovo messaggio accompagnato da una foto scattata qualche anno fa. Lamberto e Mara, con molta probabilità si sono incontrati a Milano. La Venier infatti, scrive: “Caro Lamberto, è stato bello rivederti a Milano ieri anche se solo per poco tempo…..i tuoi occhi …le tue carezze…e il nostro abbraccio nessuno potrà cancellarlo mai.!!!!!!!! ti voglio bene e ancora buon compleanno amore mio”.

Oltre a Mara Venier, sono state decine le persone che hanno fatto i loro personali auguri al conduttore, anche tanta gente comune. Ma Lamberto Sposini non è stato dimenticato anche da altri colleghi. Tra loro Massimo Giletti che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler andare a casa sua e festeggiare insieme questo compleanno speciale. Insomma, tanto affetto per Lamberto che non è stato dimenticato da nessuno.