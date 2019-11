Lamberto Sposini e il grave lutto: il messaggio su Instagram per la morte della piccola Nina

ROMA – La settimana scorsa, all’ospedale Gaslini di Genova è morta Nina, una bambina di sette mesi. Il suo decesso è avvenuto tra le braccia della madre Francesca. La donna aveva parlato della vicenda a L’Arena: la donna si era infatti opposta all’accanimento terapeutico da parte dei medici.

Francesca ha raccontato così gli ultimi giorni della sua bimba: “È il dolore più grande che si possa provare. La morte di un figlio è una tragedia. E il fatto di essere preparati, non allevia la sofferenza”.

Lamberto Sposini, l’ex conduttore de La vita in diretta che da otto anni sta lottando contro gli effetti di un ictus, è rimasto molto colpito dall’intervista ed ha voluto lanciare un messaggio di cordoglio ai genitori della piccola Nina.

L’ex giornalista che non può parlare, spesso si esprime con le foto e con brevi messaggi su Instagram. Anche stavolta, il giornalista ex Rai 1 e Canale 5 non ha voluto essere da meno ed ha condiviso uno scatto dove ritrae la bambina in ospedale. Al fianco della foto, Sposini scrive: “Il volo di Nina”. L’iniziativa ha commosso tutti i suoi follower che sperano in un suo ritorno in tv.

Nina era stata colpita da un’infezione subito dopo la nascita. Nonostante le cure e le visite nei migliori centri di tutta Europa, le sue condizioni si erano aggravate ed aveva perso conoscenza.

Fonte: Instagram