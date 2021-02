L’Amica Geniale 3: il matrimonio di Lenù. Le riprese a Firenze de L’Amica Geniale 3 e le foto diffuse dal sindaco Nardella

Arrivano le prime foto dal set de L’Amica Geniale 3, terzo capitolo tratto dalla saga letteraria di Elena Ferrante e diretto questa volta da Daniele Luchetti, subentrato a Saverio Costanzo.

A diffondere le prime immagini della ‘Storia di chi fugge e di chi resta’ è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Nel capoluogo toscano, infatti, si stanno girando le riprese, in ritardo causa Covid.

L’Amica Geniale 3: il matrimonio di Lenù

Tra le immagini di Nardella, scattate in vari punti della città, anche quelle di Lenù in abito da sposa in occasione del matrimonio con il professore universitario Pietro Airota, interpretato da Matteo Cecchi.

E proprio Cecchi aveva ironizzato sulla scena, postando su Instagram una storia con una foto scattata alla sua mano con tanto di fede nuziale sull’anulare. “E chi lo avrebbe mai detto”, la didascalia postata dall’attore, che si era geolocalizzato proprio a Firenze.

Le riprese de L’Amica Geniale 3

Secondo quanto reso noto da Toscana Film Commission, le riprese della terza stagione della saga andranno avanti fino al 20 febbraio. Dopo Firenze si passerà a girare a Torino, verso fine febbraio, per poi tornare in Toscana, in Versilia.

La messa in onda sembra al momento prevista per la fine dell’anno o al massimo l’inizio del 2022. “Queste riprese sono un bel messaggio di ripartenza per il cinema e la cultura in generale, ma anche un segnale di rinascita per Firenze dopo mesi molto travagliati”, il commento del sindaco Nardella”.