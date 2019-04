ROMA – Durante la diretta della seconda puntata de L’amore strappato, Ricky Tognazzi è stato protagonista su Twitter dove non ha risparmiato numerose critiche a Mediaset per quanto riguarda il carico pubblicitario all’interno della fiction che lo vede regista e interprete.

Tanti sono infatti, secondo Tognazzi, gli spot nella fiction con protagonista Sabrina Ferilli. Ma oltre a criticare le tante interruzioni (“Aridanghete con gli spot!”, “Non ci credo ancora pubblicità, ma quanti stacchi ci sono?”), il regista/attore ha criticato anche le modalità (“Ma la pubblicità così?! Che colpo.”), creando un hashtag apposito: #lemozionistrappate.

Ma a far discutere è stato anche un retweet di Tognazzi ad un utente che, congratulandosi con il regista per la fiction, denigrava altri programmi come il Grande Fratello (“altro che Gf e salotti urlanti”, questo il tweet). Un chiaro riferimento a Barbara D’Urso.

Ora la domanda che si pongono molti telespettatori (e non solo) è come reagirà Mediaset ai tweet di Tognazzi contro gli spot e a quel retweet contro la D’Urso? (fonte TWITTER)