Lando Buzzanca ricoverato in ospedale dopo una caduta in casa. La compagna denuncia: “Non posso stargli vicino” (foto ANSA)

Lando Buzzanca è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma a causa di un incidente casalingo. Ad annunciare la notizia è stata la sua compagna Francesca Della Valle. La donna ha inoltre lanciato un vero e proprio grido di allarme, visto che le impedirebbero di stare vicina al suo compagno. Lei ha infatti ricordato che non sono marito e moglie.

Lando Buzzanca ricoverato, la denuncia della compagna

Francesca Della Valle ha affermato di aver cercato di contattare il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per provare a risolvere la situazione. L’attore è in condizioni di salute precarie già da alcuni anni, dopo essere stato colpito da da un’ischemia. Ma adesso è successo un altro spiacevole episodio, che ha costretto i sanitari a disporre il suo ricovero. La Della Valle mai però si sarebbe aspettata di essere trattata così.

“Io lo amo e voglio salvargli la vita. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico, che è assolutamente fondamentale per la sua salute. Sto vivendo praticamente un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo. Non parlo solamente per me, ma anche per tutte le donne che non essendo mogli sono le compagne di una vita. Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto l’amore pubblicamente”.

Come sta Lando Buzzanca, le sue condizioni di salute

Al momento non arrivano notizie su quelle che sono le condizioni di salute dell’attore ricoverato per una caduta. Il settimanale Oggi ci ricorda che i figli, dopo l’ischemia che ha colpito Buzzanca nel 2014, hanno deciso di affiancare al padre qualcuno che potesse aiutarlo a gestire i propri beni. Francesca Della Valle, che è compagna e non moglie dell’attore, su richiesta dell’amministratore di sostegno non può vederlo né ricevere notizie sul suo stato di salute.