Lapo Elkann risponde a Fedez che vuole cambiare la Lamborghini con una Panda

Dopo il messaggio di Fedez che ha scritto di voler cambiare la sua Lamborghini con una Panda, arriva quello di Lapo Elkann che risponde al cantante. Tutto nasce da “un santo in Lamborghini potevamo risparmiarcelo”, frase del sindacalista Marco Bentivogli su Fedez.

Lapo Elkann risponde a Fedez sulla Panda

A quel punto Fedez ha replicato: “Ok, vi do una novità: vendo la Lamborghini, non la uso tanto. Non ho più la Lamborghini. Quindi questa rafforza e dà più credibilità alle parole che dico? Cioè se mi compro una Panda posso dire quello che penso?”. E allora ecco che nel dibattito si inserisce, in modo ironico, Lapo Elkann: “Saggia scelta. Fatti sentire Fedez che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l’emozione della 4×4 in off-road” scrive in un tweet che ha raccolto migliaia di like.

Fedez e le parole dopo il caso Rai

Fedez poi è tornato sul caso Rai e il Concertone del Primo Maggio: “Non voglio sembrare uno che vuole sfruttare questa situazione per apparire. Quello che volevo dire l’ho detto. Se la Rai vuole fare chiarezza, bene. Altrimenti quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti”, ha spiegato. E ancora: “Mi vogliano far passare per bugiardo. Non solo è vero che mi hanno chiesto di non fare i nomi dei politici leghisti, ma sono sicuro che sia successo anche ad altri. Sarebbe interessante indagare dietro le quinte dei concertoni passati. In queste ore mi stanno scrivendo tanti colleghi anche molto famosi che mi dicono come situazioni simili siano capitate anche a loro”.