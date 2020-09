Lapo Elkann racconta, in una intervista a Verissimo, la sua nuova vita finalmente libera dagli eccessi: “Sogno l’amore e una donna come nonna Marella”.

Lapo Elkann concede una delle sue rarissime interviste a Verissimo: nel salotto di Silvia Toffanin, il rampollo si lascia andare a confessioni e rivelazioni.

“Sto vivendo con preoccupazione questo mondo cambiato a causa del Covid-19 perché invece di vedere le persone più solidali tra loro vedo tanta rabbia e tensione”.

Il rampollo di casa Agnelli si racconta a 360 gradi, dall’infanzia ai progetti per il futuro, confidando il proposito di voler cominciare una nuova fase della sua vita, finalmente libera dagli eccessi.

“Abusato in collegio”

Parlando della sua infanzia, confessa: “Non ho amato molto la mia infanzia. Sono stato un bambino dislessico, iperattivo, affetto da deficit dell’attenzione e siccome a scuola ero sempre indietro, volevo dimostrare di essere più forte”.

“In collegio, a 13 anni, sono stato abusato più volte e un fatto come questo ti porta ad andare, a volte, verso l’autodistruzione, perché l’abusato si sente in colpa. E’ importante dirlo.

Se non lo affronti con profondità questo dolore negli anni ti mangia, ti porta a vivere la vita con grandissima difficoltà”.

Silvia Toffanin gli chiede come abbia fatto a superare questo trauma: “La mia sensibilità e la mia grande forza di volontà mi hanno aiutato. Non ho paura delle mie fragilità.

Ho imparato ad accettare me stesso e a chiedere aiuto. C’è voluto del tempo ma oggi sto bene con chi sono”.

“Con le sostanze anestetizzavo i dolori”

Lapo racconta con grande sincerità delle sue passate dipendenze: “Quando sei solo, ad un certo punto la fragilità non sai come affrontarla.

Le sostanze ti distruggono la vita ed io di problemi ne ho avuti. Per me l’uso di sostanze era un anestetizzante. Anestetizzavo un dolore che sentivo in me.

Purtroppo ne ho pagato più volte le conseguenze… Io di male me ne sono fatto abbastanza da solo, d’ora in poi voglio altro”.

Lapo Elkann: “Vorrei trovare una donna come nonna Marella”

Il pensiero poi si sposta sul nonno, Gianni Agnelli: “Mio nonno mi ha dato e insegnato tanto. E’ una delle persone a cui ho voluto più bene nella vita insieme a mia nonna Marella”.

Proprio ricordando la nonna confessa: “Magari riuscissi a trovare una donna con le sue qualità. Ora comunque sono molto felice, ho una fidanzata portoghese molto simpatica e diversa da tutte le donne che ho avuto in passato”.

Sulla paternità però rivela: “Io amerei diventare papà, ma ho paura. Non voglio fare un figlio tanto per farlo, ma voglio incontrare la donna della mia vita per poi fare un figlio con lei”. (fonte VERISSIMO)