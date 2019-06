Lasse Matberg in ospedale dopo la vittoria a Ballando con le Stelle

ROMA – Lasse Matberg, in coppia con Sara Di Vaira, ha conquistato l’ultima edizione di ROMA –, in coppia con Sara Di Vaira, ha conquistato l’ultima edizione di Ballando con le Stelle . Ma dopo il trionfo, l’ufficiale della marina norvegese è finito in ospedale in seguito a un infortunio subito durante la finale.

Matberg ha improvvisamente sentito un dolore forte al gomito, anche se non ha voluto mollare e continuato a ballare. Dopo la vittoria però si è arreso e così è andato in ospedale, come da lui documentato tramite alcune foto apparse su Instagram che lo vedono con il braccio ingessato per uno strappo muscolare. Il norvegese dovrà essere anche operato.

“Sono andato in ospedale subito dopo la finale. Dopo diverse radiografie, è emerso che ho strappato il mio bicipite destro vicino al gomito durante lo show. Si parla di intervento chirurgico la prossima settimana. Vi prego di non preoccuparvi, sono nelle mani migliori con lo staff più professionale. Non posso che amare l’Italia per tante ragioni! Grazie per gli auguri, per il vostro amore e per avermi votato. Sono davvero senza parole” ha scritto Lasse.