Lasse Matberg: “Sara Di Vaira? Nella vita seguirò sempre il mio cuore…”

ROMA – Tenente della Reale Marina Norvegese e laureato in discipline sportive, Lasse Matberg, classe 1986, fisico scultoreo e sorriso contagioso, dopo la vittoria a Ballando con le stelle in coppia con Sara Di Vaira è divenuto un personaggio amatissimo dal pubblico italiano nonché una star di Instagram. Dopo l’infortunio nell’ultima puntata dello show, si è trattenuto in Italia e ha rilasciato un’intervista al settimanale ORA in edicola da domani, giovedì 13 giugno.

“Il programma mi ha permesso di conoscere la cultura italiana di cui non sapevo molto, ma soprattutto sono entrato in contatto con gli italiani che sono un bellissimo popolo; tutti mi hanno accolto benissimo facendomi sentire a casa”, racconta Matberg che aggiunge parlando di Sara Di Vaira con cui si vocifera ci possa essere un flirt in atto: “Con Sara? Ho uno splendido rapporto, è una persona che ha aperto tante porte: della sua vita, della sua casa, della sua famiglia e dei suoi amici. Per me è stato bello conoscerla più a fondo ed ho notato che più ci conoscevamo più le esibizioni miglioravano”. Infine una considerazione sul suo futuro professionale: “Seguirò il mio cuore esattamente come ho fatto quando ho accettato di partecipare a Ballando con le stelle”, conclude Lasse. (fonte ORA)