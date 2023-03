Laura Adriani, chi è l’attrice della serie Resta con me

Laura Adriani è una giovane e talentuosa attrice. Si è fatta conoscere al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni in alcune fiction di successo come I Cesaroni e Squadra mobileLa sua carriera, seppur ancora agli inzi, promette davvero bene. Scopriamo la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, età, biografia di Laura Adriani

Laura Adriani è nata a Roma il 4 aprile del 1994. Ha 28 anni. Appassioanta di recitazione fin da piccola, dopo alcune esperienze nel mondo del teatro, l’attrice fa il suo esordio in televisione nel 2007 nella miniserie Caravaggio. In seguito recita in Don Matteo e nella serie tv Un caso di coscienza.

Fidanzato, Instagram e vita privata

Laura Adriani è fidanzata con l’attore Michele Cesari, di 14 anni più grande di lei. Durante un’intervista l’attrice ha dichiarato: “Anche se è più grande di me, tra noi non c’è un rapporto padre-figlia: ci proteggiamo a vicenda”. Il suo profilo Instagram conta oltre 50mila follower: lauraadriani.

La carriera di Laura Adriani

L’attrice nel 2010 entra nel cast della fiction I Cesaroni. Nello stesso anno fa il suo esordio nel mondo cinematografico con il film Piazza giochi di Marco Costa. Al cinema l’attrice ha recitato in alcuni film come Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, Non c’è più religione di Luca Miniero e Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini.

L’attrice prosegue la sua carriera soprattuto lavorando in televisione: recita in diverse serie come Provaci ancora prof!, Squadra mobile, Che Dio ci aiuti 5 e A casa tutti bene, la serie di Gabriele Muccino. Nel 2023 l’attrice è una delle protagoniste della serie tv Resta con me, su Rai1.

