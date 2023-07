Laura Antonelli, chi era l’affascinante attrice del film Malizia

Laura Antonelli è stata un’attrice di culto del cinema italiano, in particolare negli anni Settanta e Ottanta. Affascinante e con un innegabile talento, la Antonelli ha recitato in molti film di genere, raggiungendo una certa notorietà con Malizia, film del 1973 di Salvatore Samperi. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dell’attrice.

Dove e quando è nata, biografia di Laura Antonelli

Laura Antonelli, pseudonimo di Laura Antonaz, è nata il 28 novembre del 1941 a Pola, città all’epoca italiana. Si trasferisce a Napoli con la famiglia, dove frequenta le superiori e si diploma all’istituto Vincenzo Cuoco. Dopo gli studi si trasferisce nuovamente a Roma, periodo in cui insegna educazione fisica al liceo artistico di via di Ripetta prima di dedicarsi al mondo della recitazione.

L’attrice è morta a Ladispoli il 22 giugno del 2015, all’età di 73 anni, a causa di un infarto.

Marito, fidanzati, figli, curiosità e vita privata

L’attrice si è sposata a 24 anni con l’antiquario Enrico Piacentini. Il loro matrimonio però è durato poco. Ha poi una breve relazione con il comico e autore televisivo Mario Marenco. Per otto anni, dal 1972 al 1980, l’attrice ha una relazione con il noto attore francese Jean-Paul Belmondo. Della vita privata dell’attrice poi non si hanno più informazioni. La Antonelli non ha mai avuto figli, ma ne ha adottato uno, Germano.

Con le attrici Femi Benussi, Alida Valli e Sylva Koscina, la Antonelli è stata una delle componenti del gruppo definito “delle bellissime quattro” dalmato-istriane. L’attrice, nel 1991, venne coinvolta in un’inchiesta quando nella sua abitazione di Cerveteri sarebbe stata trovata della cocaina. Venne condannata poi agli arresti domiciliari per possesso e spaccio. Dopo diversi anni l’attrice è stata assolta e venne condannato il Ministero della Giustizia a pagarle oltre 100mila euro.

La carriera di Laura Antonelli

L’attrice, nel corso della sua carriera, ha recitato in molti film di generi diversi, dal cinema d’autore al dramma, dalla commedia al cinema erotico. Ha lavorato con registi noti come Dino Risi, Luchino Visconti ed Ettore Scola. Raggiunge il successo nel 1973 con la commedia erotica Malizia di Salvatore Semperi, interpretazione che le vale la candidatura ai Nastri d’argento. Nel 1981 recita nel film di Scola Passione d’amore, ottenendo la candidatura ai David di Donatello nella sezione migliore attrice non protagonista.

