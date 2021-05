Laura Boldrini chi è, età, marito, figlia, vita privata, tumore, partito, carriera e biografia

Chi è Laura Boldrini: età, marito, figlia, vita privata, tumore, partito, carriera e biografia la politica questa sera, 20 maggio, ospite a Piazza Pulita, in onda su La7 dalle ore 21:15.

Dove e quando è nata, età, carriera politica e biografia di Laura Boldrini

Laura Boldrini è nata a Macerata, il 28 aprile 1961 (età 60 anni) da un’insegnante di arte e di un avvocato originari di Matelica. Trascorre la sua infanzia e parte dell’adolescenza nella campagna di Jesi, in provincia di Ancona. Dopo gli anni delle medie la famiglia si trasferisce a Jesi, dove lei si diplomerà al liceo classico.

Nell’estate del 1981 decide di andare a lavorare per tre mesi in Venezuela in una piantagione di riso, per poi intraprendere un viaggio per l’America Centrale, passando per Panamà, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Messico e Stati Uniti, fino a New York. Da allora decide di scindere in due gli anni dell’Università, dedicando sei mesi allo studio e gli altri sei al viaggiare.

Si laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Roma “La Sapienza” nel 1985 con una tesi sul diritto di cronaca. Nel frattempo, dal gennaio 1983 al dicembre 1986, lavora per l’Agenzia Italiana Stampa e Emigrazione (AISE). Giornalista pubblicista, iscritta all’Albo dal 2 dicembre 1986, tra il febbraio 1987 e l’agosto 1988 è impiegata alla Rai con contratti a tempo determinato in vari programmi televisivi e radiofonici, nel settore della produzione.

Dall’Onu all’elezione come Presidente della Camera dei Deputati

Nel 1989 intraprende una carriera professionale all’Onu: si occupa della produzione radio e video della Fao, e a partire dal 1993 lavora come portavoce per l’Italia presso il World Food Program, il Programma Alimentare Mondiale. Tale impegno dura fino al 1998: in quell’anno, infatti, diventa portavoce dell’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Nel 2013 entra in politica, candidandosi alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni politiche come capolista di Sinistra Ecologia Libertà nelle circoscrizioni Marche, Sicilia 1 e Sicilia 2, fortemente voluta dal leader Vendola. Il 16 marzo viene eletta Presidente della Camera dei Deputati con 327 voti su 618, diventando la terza donna della storia della Repubblica italiana a ricoprire tale ruolo, dopo Nilde Iotti e Irene Pivetti. Guida l’incarico per tutta la legislatura. Nel 2018 viene rieletta nelle liste di Liberi e Uguali. A settembre 2019, tuttavia, lascia il gruppo e entra nel Partito Democratico.

Marito, figlia e tumore: la vita privata di Laura Boldrini

È stata sposata con il giornalista Luca Nicosia, dal cui matrimonio è nata nel 1993 la sua unica figlia, Anastasia. Pochi mesi fa ha raccontato di aver avuto un tumore al femore, un sarcoma raro.

“Devo ringraziare una mia amica che ha insistito perché mi facessi una risonanza magnetica, io pensavo fosse un problema al nervo sciatico”, ha detto al Corriere della Sera l’ex presidente della Camera dei deputati. L’operazione è stata necessaria per “un tumore al femore, un sarcoma raro” per il quale hanno tagliato “25 centimetri di femore e al suo posto hanno messo una protesi in titanio, con una calza. L’osso ricrescerà ma non sarà una passeggiata. La cosa positiva è che non hanno trovato infiltrazioni. Non voglio pensare a cosa sarebbe stato se la mia amica non avesse insistito”.