Chi è Laura Chiatti, il marito Marco Bocci, dove vive, età, famiglia della splendida attrice. Laura Chiatti è tra gli ospiti speciali di Il Volo – Tributo a Ennio Morricone, l’esclusivo concerto evento che apre la stagione 2021 dell’Arena di Verona e trasmesso in prima serata sabato 5 giugno su Rai Uno, dalle ore 21.25.

E’ il primo concerto in diretta televisiva di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che celebrano così il Maestro Ennio Morricone, ripercorrendo le sue musiche leggendarie e dilettandosi in una conduzione ironica e vivace.

Dove e quando è nata, età, altezza: la biografia di Laura Chiatti

Laura Chiatti nasce a Castiglione del Lago (Perugia) dove è cresciuta con il papà Franco, metalmeccanico, la mamma proprietaria di un maglificio di cachemire e la sorella Elisa. Classe 1982, Laura Chiatti è nata il 15 luglio, sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha 38 anni ed è alta 1,66 metri.

Da bambina Laura Chiatti voleva fare la parrucchiera e l’estetista. Ma la sua passione è sempre stata il canto, che inizia a studiare dall’età di 11 anni. Nel 1994, all’età di 12 anni, partecipa anche al Karaoke di Fiorello.

Nel 1996 la sua bellezza è già sbocciata e le vale il titolo di Miss Teenager. Quattro anni più tardi, appena 18enne, Laura Chiatti debutta in tv nella serie Un Posto al Sole e poi Compagni di scuola con Riccardo Scamarcio, Carabinieri, Diritto di Difesa e Incantesimo 7.

Laura Chiatti, la carriera cinematografica

Nel 2004 Laura Chiatti conquista anche il cinema: è Giulia in Mai più come prima, poi è la protagonista di Passo a Due con Kledi Kadiu.

Il successo arriva nel 2006 con i film L’amico di famiglia di Paolo Sorrentino e A casa nostra di Francesca Comencini.

Nel 2007 torna a far coppia con Riccardo Scamarcio sulla pellicola in Ho voglia di Te. E’ anche protagonista nella fiction su Rino Gaetano. Nel 2010, durante una puntata di Che tempo che fa, si esibisce sulle note di Canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André in duetto con il figlio Cristiano.

Recentemente ha indossato i panni di Lilia in Braccialetti Rossi ed è stata nel cast di 1993, la serie tv su Tangentopoli in onda su Sky Atlantic.

Marito Marco Bocci e figli: la vita privata di Laura Chiatti

La vita sentimentale di Laura Chiatti è costellata di relazioni importanti. Nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino, seguita da una storia con il modello e attore Francesco Arca, col quale ha convissuto a Perugia fino al 2009.

Per tre anni, dal 2010 al 2013, ha fatto coppia con il cestista Davide Lamma. Ma l’amore della vita lo ha incontrato a gennaio 2014: Marco Bocci col quale è convolata a nozze già nel luglio dello stesso anno. La coppia ha due figli: Enea, nato il 22 gennaio 2015 e Pablo, nato l’8 luglio 2016, ma sognano una famiglia molto più numerosa.

Tutti insieme vivono in una villa da sogno in Umbria, immersi nel verde e lontani da occhi indiscreti.