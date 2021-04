Chi è Laura Chiatti: età, altezza, marito Marco Bocci, figli, Instagram, dieta, quanto è dimagrita, vita privata dell’attrice. Andiamo a conoscere più nel dettaglio la vita privata e la biografia di Laura.

Dove e quando è nata, quanti anni ha, età, altezza, misure, biografia di Laura Chiatti

Laura Chiatti è nata a Castiglione del Lago (Perugia) il 15 luglio 1982. Allo stato attuale ha dunque 38 anni. E’ del segno zodiacale del Cancro. La sua altezza dichiarata è di 1,66 metri. Le sue misure sono 90-60-90. Infatti ha fatto anche la modella.

Laura ha una sorella di nome Elisa, suo padre Franco fa il metalmeccanico e sua madre Graziella possiede un maglificio di cachemire. Inizialmente cerca di affermarsi come cantante, partecipando nel 1994 anche alla trasmissione Karaoke, condotta da Fiorello, a Marsciano. La sua carriera prende un’altra strada quando nel 1996 vince il concorso di bellezza Miss Teenager. Nonostante questo, continua a coltivare il suo talento canoro e incide due dischi in lingua inglese.

Il marito Marco Bocci, i figli, gli ex fidanzati, Instagram: la vita privata di Laura Chiatti

Laura Chiatti ha sposato l’attore Marco Bocci il 5 luglio a Perugia. I due avevano ufficializzato il loro fidanzamento nel gennaio dello stesso anno. La coppia ha due figli, nati entrambi a Perugia: Enea Bocciolini (2015) e Pablo Bocciolini (2016). Il nome all’anagrafe di Marco Bocci è infatti Marco Bocciolini.

Prima di sposarsi, Laura ha avuto ex fidanzati famosi. Nel 2006 ha una relazione con Silvio Muccino, seguita da una storia con il modello e attore Francesco Arca, con il quale ha convissuto a Perugia fino al 2009. In seguito, ha avuto una relazione dal 2010 al 2013 con il cestista Davide Lamma.

Laura Chiatti ha una pagina ufficiale su Instagram, sulla quale posta tantissime foto della sua vita privata. In particolare in compagnia del marito e dei figli.

Laura Chiatti dimagrita: il perché della dieta

Laura Chiatti è dimagrita a seguito di una dieta. Ma non si tratta di una scelta prettamente estetica: ha scoperto di avere allergie e per questo ha seguito un regime alimentare molto particolare, creato per lei da uno specialista.

E’ stata lei stessa a raccontarlo sui social: “Buongiorno a tutti, tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista, che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema, consiglio di non fare diete autogestite ma di affidarsi a seri professionisti”.

La malattia di Marco Bocci, marito di Laura Chiatti

Nel maggio 2018 Marco Bocci è stato colpito da un herpes che si è esteso al cervello ed è stato ricoverato d’urgenza. La moglie è stata accanto a Bocci giorno e notte, rinunciando pure ad un importante progetto lavorativo.

La carriera di Laura Chiatti e le origini come attrice

Laura Chiatti ha una lunga carriera come attrice, per la quale rimandiamo alla sua pagina Wikipedia.

Vediamo però quali sono le origini di questa carriera: nel 2000 debutta come attrice nella soap opera di Rai 3, Un posto al sole, a cui fanno seguito Compagni di scuola con Massimo Lopez, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7 e altri ancora.

Passa quindi al cinema, nel 2004, con un ruolo nel film Mai + come prima di Giacomo Campiotti. Nel 2005 è protagonista, insieme a Kledi Kadiu, di Passo a due, film in cui, oltre che recitare, balla. Nel 2006 recita nel film di Paolo Sorrentino L’amico di famiglia, a fianco di Giacomo Rizzo e Fabrizio Bentivoglio, e in quello della regista Francesca Comencini, A casa nostra, con Valeria Golino e Luca Zingaretti.