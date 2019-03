ROMA – Una delle ultime foto pubblicate su Instagram da Laura Chiatti, ha turbato alcuni dei suoi fan. Nel selfie scattato davanti allo specchio di casa, la Chiatti è sembrata a diversi utenti troppo magra. “Cara Laura, sempre bellissima nella tua naturalezza” ha scritto una persona “Però sei troppo dimagrita, non farci preoccupare “. Questo commento, tra tutti, ha attirato particolarmente l’attenzione della moglie di Marco Bocci che, prontamente, ha replicato mettendo le cose in chiaro.

Laura Chiatti, con l’intento di tranquillizzare quelli che si sono preoccupati per lei, ha subito chiarito di stare bene e di non aver nessun problema a livello fisico. Per rassicurare ulteriormente le persone che la seguono con affetto, sempre nel suo commento di risposta, ha anche riportato la sua altezza e il suo peso attuale. “Ragazzi è la foto” ha specificato la moglie di Marco Bocci “perché io peso 54 chili e sono alta 1,67. Direi che sono più che normale”. (Fonte: Instagram)