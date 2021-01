Il dramma nella vita di Laura Efrikian, la prima moglie di Gianni Morandi, che ha raccontato la morte della figlia Serena ospite nel salotto del programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno“.

Tempo fa, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, l’attrice aveva ricostruito la scomparsa della figlia Serena: “Ancora non ho ricordi ben precisi. Ho partorito ad otto mesi. Ricordo la corsa in clinica, verso la sala operatoria, le lenzuola bianche. Poi torno in camera, e vedo che mi portano solo fiori. Dopo un po’ tornano le infermiere, prendono i fiori e li portano via. Sentivo una sensazione di disagio”. A dirle cosa era accaduto alla figlia fu Gianni Morandi: “Nostra figlia ha vissuto solo 9 ore. Io non l’ho vista, credo che nemmeno Gianni l’abbia vista…”.

Laura Efrikian e il matrimonio con Gianni Morandi

Laura Efrikian è stata la moglie di Gianni Morandi dal 1966 al 1979. Il legame con l’ex marito è ancora forte. “Il mio è stato un matrimonio riuscito, è durato quindici anni e non ho mai sentito il bisogno di metterci sopra una pietra tombale”, ha affermato al settimanale Oggi.

Dopo la fine del matrimonio la Efrikian ha avuto una relazione a distanza: “Non ho mai avuto l’obiettivo di ricostruire un’altra famiglia. Sono stata legata per alcuni anni a un uomo, un italiano conosciuto in Kenya dove si trovava per lavoro. Il caso vuole che sia coetaneo di Gianni. Una storia interessante che ha funzionato, forse anche per la distanza. Io a Roma, lui in Africa. Era bello rivedersi e rimanere assieme per lunghi periodi. Da alcuni mesi, però, la relazione sentimentale si è chiusa”, ha raccontato anni fa al Corriere della Sera.

La Efrikian è nonna di 5 nipoti (due figli di Marianna, tre di Marco, i figli avuti da Gianni Morandi). Come ha raccontato tempo fa a Vieni da Me, “spero che uno dei miei cinque nipoti faccia il calciatore o decida di avere una fattoria. Vorrei che almeno uno in famiglia non cantasse. Io sono una creativa, ma non so cantare”.