Laura Marzadori chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, primo violino della Scala di Milano, fashion influencer su Instagram, vero nome, biografia e carriera della violinista. La Marzadori sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Trasmissione tv di Rai 1 condotta da Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Laura Marzadori

Laura è nata a Bologna il 9 gennaio 1989. Ha 32 anni e il suo segno zodiacale è il Capricorno. Non sappiamo nulla del suo peso e della sua altezza ma sappiamo che è nota per il suo nome di battesimo. Non ha un nome d’arte. Non ha nemmeno dei soprannomi.

Il marito, i figli: vita privata di Laura Marzadori

Sappiamo molto della sua vita professionale ma non sappiamo niente della sua vita privata perché è molto riservata. Quindi non sappiamo se ha figli o meno. Non sappiamo nemmeno se è sposata o fidanzata. Nel suo profilo Instagram non si parla della sua vita privata ma solo dei suoi progetti professionali.

Instagram e l’attività professionale di Laura Marzadori

Laura è una violinista che a soli 25 anni, dopo aver vinto un concorso internazionale per primo violino, ha preso parte all’Orchesta del Teatro alla Scala di Milano. Attualmente è primo violino della Scala di Milano. Poi è una fashion influencer perché su Instagram ha 115mila follower che mettono tantissimi like alle sue foto ed ai suoi video.