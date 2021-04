Laura Marzadori chi è: età, fidanzato, instagram, sorelle e vita privata dell’influencer della musica classica

Laura Marzadori, chi è l’ospite di questa sera da Stefano Bollani a Via dei Matti n.0″. Laura è una violinista che a soli 25 anni, dopo aver vinto un concorso internazionale per primo violino, ha preso parte all’Orchesta del Teatro alla Scala di Milano.

Laura Marzadori, età, Instagram, fidanzato

Laura è nata a Bologna il 9 gennaio 1989. Ha 32 anni e il suo segno zodiacale è il Capricorno. Su Instagram ha una pagina da 112mila follower. Lei qui è molto attiva e per questo ci tiene a definirsi “influencer della musica classica”. Nel profilo non mette però foto di lei che suona dato che ritiene suonare una cosa intima e personale. Non sappiamo se Laura è fidanzata o no: non ci sono infatti informazioni a riguardo.

Laura Marzadori, la carriera

Laura, si legge sul suo sito personale, “vince a soli 25 anni il concorso internazionale per primo violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano con giudizio unanime della commissione presieduta da Daniel Barenboim”.

“In questo ruolo ha collaborato con i più grandi direttori al mondo(…). Oltre all’impegno alla Scala prosegue nell’attività solistica che la vede collaborare con direttori di fama e tenere concerti in tutto il mondo(…). Appassionata di musica da camera ha suonato assieme a” diverse personalità note e “recentemente con diversi colleghi della Scala”.

“A febbraio 2018 si è esibita al Teatro Grande di Brescia. in Trio e in Quintetto con il celebre direttore Myung Whun Chung al pianoforte” (…).

“Nel 2010 ha eseguito in anteprima mondiale a New York il concerto per violino e orchestra in La magg. P.49 di Respighi (…) Nel 2012, con l’Orchestra Città di Ferrara (…), ha eseguito in anteprima italiana, il concerto per violino e orchestra di Ermanno Wolf Ferrari (…). Ha inoltre inciso due concerti inediti di Tartini con l’Orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli. Si è imposta giovanissima all’attenzione di pubblico e critica vincendo a soli 16 anni il più importante concorso violinistico nazionale: il Premio “Città di Vittorio Veneto” e aggiudicandosi importanti riconoscimenti in concorsi internazionali. Nel 2013 (…) ha ricevuto il “XXXII Premio Abbiati” dedicato a Piero Farulli. Suona un violino Giorgio Serafino del 1748 di proprietà della Fondazione Pro Canale”.

Laura e il trio con le sorelle

Laura ha fondato nel 2007 il trio delle Sorelle Marzadori insieme alle sorelle Sara e Irene . Le tre si cimentano nel miglior repertorio per trio d’archi ricercando e proponendo anche brani meno eseguiti come la Serenata per archi di Leone Sinigaglia.