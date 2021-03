Laura Pausini al Festival di Sanremo 2021, l'annuncio di Amadeus. Poi Fiorello su Lady Gaga...

Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe, sarà ospite al Festival di Sanremo, la serata di mercoledì. Lo ha annunciato lo stesso Amadeus, conduttore con Fiorello, del Festival di Sanremo 2021. Nella conferenza stampa pre Festival infatti con i complimenti a Laura Pausini per la vittoria ai Golden Globe arriva anche la notizia che l’artista sarà al Festival mercoledì “con il suo meritatissimo Golden Globe”, annuncia Amadeus.

Amadeus subito dopo riceve la telefonata della vincitrice: “Non ci sono tante parole, ci sono solo cuori che battono e emozioni a mai finire, e tanta Italia, tanta Italia. In questo momento sono in una zona arancione ma io mi sento bianca rossa e verde”. Qui le conduttrici e tutte le canzoni in gara al Festival di Sanremo.

Non solo Laura Pausini a Sanremo, anche Lady Gaga?

In questi giorni Lady Gaga è in Italia e il pensiero che possa andare al Festival di Sanremo non è per nulla da scartare. Alla domanda su Lady Gaga – sull’ipotesi che possa partecipare al Festival, complice la sua presenza in Italia, sul set del film su Maurizio Gucci – “vedremo – risponde Fiorello – per ora Amadeus ha fatto rapire i cani…”. Una battuta sulla disavventura capitata alla popstar con i cani rapiti e poi ritrovati.

Sanremo 2021 il programma delle 5 serate

Le conduttrici saranno in tutto 10, due a sera come detto, mentre i cantanti 26 e Sanremo 2021 andrà in scena dal 2 al 6 marzo.

Programma prima serata di Sanremo 2 marzo

Durante la prima serata di Sanremo saranno presentate tredici canzoni in gara da parte dei rispettivi artisti della sezione Campioni. I brani saranno votati dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. All’esito delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Si esibiranno anche quattro artisti delle Nuove proposte.

Programma seconda serata di Sanremo 3 marzo

Durante la seconda serata di Sanremo si esibiranno gli altri tredici artisti della sezione Campioni. Anche in questo caso le canzoni saranno votate dalla giuria demoscopica e dal pubblico tramite televoto. Al termine delle votazioni verrà stilata una classifica delle tredici canzoni eseguite in serata. Al termine della serata verrà stilata una classifica generale con tutte le 25 canzoni in competizione. Mercoledì si ascolteranno anche le altre quattro canzoni delle Nuove proposte.

Programma terza serata di Sanremo 4 marzo

La terza serata di Sanremo sarà dedicata alle cover. I 26 Campioni in gara eseguiranno una canzone a scelta tra i grandi brani della storia della canzone d’autore. Gli artisti, che potranno esibirsi da soli oppure accompagnati da ospiti italiani o stranieri, verranno votati dai musicisti e dai coristi componenti l’orchestra del Festival. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni.

Programma quarta serata di Sanremo 5 marzo

Nella quarta serata di Sanremo si esibiranno tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Al termine della serata verrà stilata una nuova classifica dei Campioni. Nel corso della serata di venerdì ci sarà anche la finale delle Nuove proposte.

Programma quinta serata di Sanremo 6 marzo: la finale

La quinta e ultima serata di Sanremo prevede l’esibizione di tutti i 26 Campioni. Le canzoni verranno votate dalla giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Quindi verranno riproposte dal vivo le tre canzoni che avranno ottenuto il punteggio complessivo più elevato: per questa ultima fase le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione, sempre giuria demoscopica, dal pubblico tramite televoto e dalla giuria della sala stampa, tv, radio e web. Il risultato di quest’ultima votazione determinerà il podio.