Laura Pausini chi è, età, dove e quando è nata, compagno, figlia, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera. La cantante Laura Pausini conduce questa sera 10 maggio la 66esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Lo show è in onda su Rai1 dalle 20:30.

Dove e quando è nata, età, biografia di Laura Pausini

Laura Pausini è nata il 16 maggio del 1974 a Faenza, in Emilia Romagna. Ha 47 anni. Ha ereditato la passione per la musica dal padre Fabrizio Pausini, cantante di piano bar. Fa il suo primo esordio da cantante, senza mai aver preso una lezione di canto, il 16 maggio del 1982, giorno del suo ottavo compleanno, cantando Dolce Remì, sigla dell’omonimo cartone animato, nel ristorante Napoleone di Bologna. Ha rivelato, allo speciale Rai “Stasera Laura” del 2014, che proprio in quel ristorante conobbe il suo primo ammiratore famoso, Lucio Dalla. Da quel momento inizia ad affiancare il padre alle sue serate di piano bar nei locali della riviera romagnola.

Compagno, figlia, Instagram, dove vive, vita privata di Laura Pausini

La cantante non è sposata ma ha una relazione dal 2005 con Paolo Carta, suo chitarrista e produttore artistico, già separato e con tre figli. Il 13 febbraio 2013 la Pausini è diventata mamma di Paola. Uno dei giorni più importanti della vita della cantautrice, dato che la stessa non ha mai nascosto la sua difficoltà a rimanere incinta. Prima di Paolo Carta, la cantante ha avuto due relazioni importanti: la prima, dal 1993 al 2001, con Alfredo Cerruti, e poi per due anni con Gabriele Parisi. Account ufficiale su Instagram.

La carriera di Laura Pausini

La cantante ottiene il suo primo vero successo musicale con La Solitudine. Nel 1993 vince il Festival di Sanremo, nella sezione Novità, proprio con quel brano. Con il suo primo album, uscito in Italia nel 1993, la cantante riuscì a conquistare la Spagna e L’America Latina, nel 1994, con la versione incisa in lingua spagnola. Nel 2006 è la prima cantante italiana a ricevere un premio Grammy Award. Prima di lei, l’ultimo cantante italiano a cui era stato attribuito lo stesso premio è stato Domenico Modugno nel 1958.

Il 23 ottobre 2020 viene pubblicato in tutte le piattaforme digitali e streaming l’EP Io sì (Seen) contenente il brano in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo, e portoghese) come colonna sonora per il film La vita davanti a sé, diretto da Edoardo Ponti. Nel 2021, grazie a questo brano, vince un Satellite Award, un Nastro d’argento e un Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale; per quest’ultimo riconoscimento viene invitata da Amadeus a presentare la canzone dal vivo nella seconda serata del Festival di Sanremo il 3 marzo 2021. La canzone ottiene anche una nomination ai Premi Oscar e al David di Donatello.

