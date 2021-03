Laura Pausini chi è: Sanremo 2021, Golden Globes, fidanzato, figli, età, vita privata, carriera della cantante. La cantante sarà l’ospite d’onore del mercoledì di Sanremo 2021 dopo aver messo nella sua bacheca i prestigiosi Golden Globes.

Riconoscimento meritato per una delle cantanti italiane più importanti a livello internazionale. Quindi la Pausini sarà la protagonista assoluta della seconda puntata di Sanremo 2021. Ieri abbiamo ammirato la splendida performance di Loredana Bertè.

La cantante è nata a Faenza il 16 maggio 1974 (età 46 anni). Poco prima della partecipazione a Sanremo 2021, ha trionfato nei prestigiosi Golden Globes. Sarà l’ospite d’onore della serata del mercoledì di Sanremo 2021.

Passiamo alla vita privata. Laura Pausini lascia la sua città natale nel 1995, quando si trasferisce a Milano con il suo produttore-manager Alfredo Cerruti jr. La loro relazione dura dal 1993 al 2001. Tra il 2002 e il 2004 è sentimentalmente coinvolta con il suo nuovo manager Gabriele Parisi. Dal 22 marzo 2005 ha una relazione con il suo produttore artistico e chitarrista Paolo Carta, da cui nel 2013 ha avuto una figlia, Paola. È una grande tifosa del Milan.

Laura Pausini chi è: Sanremo 2021, carriera della cantante

Ha iniziato la sua carriera nel 1993, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano La solitudine e confermando il successo l’anno seguente classificandosi al terzo posto con il brano Strani amori e risultando la cantante con le maggiori vendite del Festival del 1994.

Come ricorda Wikipedia, raggiunge il mercato discografico internazionale, in numerosi paesi dell’Europa, dell’America del Nord e dell’America Latina, diventando la cantante italiana più nota dagli anni novanta in poi, incidendo brani in spagnolo, portoghese, inglese, francese, catalano e collaborando, tra gli altri, con Madonna, Phil Collins, Charles Aznavour, Michael Jackson, Julio Iglesias, Ivete Sangalo, Gloria Estefan, Luis Fonsi, Michael Bublé, Josh Groban, James Blunt, Ennio Morricone, Ray Charles e Luciano Pavarotti.

Ha ricevuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello mondiale, vincendo tra questi un Grammy Award, 4 Latin Grammy Awards e un Golden Globe, risultando l’unica cantante donna italiana ad aver ricevuto tali premi.