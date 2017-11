ROMA – Laura Tangherlini è una delle conduttrici di punta di Rai News 24. Nel giorno contro la violenza sulle donne, ilquotidiano Il Giorno è stata pubblicata la sua testimonianza-choc in cui racconta tre anni di inferno con il suo ex compagno.

La conduttrice ha deciso di raccontare il suo inferno. La giornalista esordisce così: “Lo stronzo è uscito dalla mia vita tre anni fa” dopo un lungo “abisso”. La Tangherlini parla di essere stata “annientata da un rapporto malato” aggiungendo di essere ora rinata. “Ora ne posso parlare” spiega la Tangherlini, oggi felicemente spostata con il musicista romano Marco Rò.

Chi era lui? “Un ragazzo libanese – cristiano maronita – con carta verde Usa. Un tipo alla Raz Degan – ricorda la Tangherlini -. L’ho conosciuto a Beirut, in uno dei miei viaggi”. Da qui la convivenza in Italia, “dove però lui è cambiato, tutto è cambiato”. Il ragazzo ha infatti cambiato atteggiamento facendo prevalere “possessività, gelosia, botte, sparizioni e riapparizioni. E poi all’improvviso coccole, dolcezze, attenzioni. In quei tre lunghi anni di pianti e riappacificazioni, denunce presentate e ritirate, mi sono trovata sempre più sola”.

Poi rivela: “Le botte erano improvvise ma per fortuna non frequenti. La manipolazione era più sottile – psicologica – e si nutriva della mia costante demolizione: Tu non sai, tu non sai fare, tu sei una puttana… Autostima a zero”.

La giornalista poi rivela: “Quando ho cominciato a piangere nelle pause pubblicitarie dei tg, il direttore dell’epoca, Corradino Mineo, è stato molto paterno. Mi ha messo in ferie e mi ha tutelato”. La Tangherlini sottolinea ancora: “Non c’è sentimento o sesso che possa compensare la delegittimazione indotta e la perdita di autostima. Io mi sono salvato solo quando l’ho capito”.