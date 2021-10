Laura Torrisi chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Leonardo Pieraccioni, Luca Betti, figli, vita privata, malattia, dove vive, Instagram, biografia e carriera. L’attrice Laura Torrisi è ospite oggi 9 ottobre del programma di Canale 5 Verissimo. Il programma, condotto da Silvia Toffanin, è in onda su Canale 5 dalle 16:30.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Laura Torrisi

Laura Torrisi è nata a Catania il 7 dicembre del 1979. Ha 41 anni. E’ alta 173 cm. Nata in Sicilia cresce in Toscana, a Prato. Nel 1998 partecipa al concorso di Miss Italia, giungendo tra le finaliste, per poi recitare nel film Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti. Profilo Instagram: torrisilaura.

Leonardo Pieraccioni, Luca Betti, figli, dove vive, curiosità, vita privata di Laura Torrisi

Durante la sua partecipazione al programma Grande Fratello nel 2006, il suo fidanzato, Luigi Panarelli, le fa una proposta di matrimonio che lei rifiuta. L’attrice, nel 2007, conosce Leonardo Pieraccioni sul set del film Una moglie bellissima. I due nel 2010 hanno una figlia, Martina, ma nel 2014 decidono di separarsi. Con un post su Facebook l’attrice ha dichiarato: “Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso”.

La Torrisi, nel 2017, si lega al pilota Luca Betti. La loro relazione, però, dura solo un anno. Attualmente l’attrice sembra essere single: “Sono felicemente single e non più alla ricerca del principe azzurro”. La Torrisi vive in Toscana, a Prato.

L’attrice è cintura marrone di Karate ed è stata un arbitro di calcio, hobby che ha poi abbandonato. Ha scritto un libro, P.S. Scrivimi sempre, che racconta la storia di due amiche durante il lockdown da Covid-19.

La malattia di Laura Torrisi

Nei primi giorni di gennaio l’attrice ha condiviso su Instagram diversi scatti della stanza d’ospedale, nei quali racconta della malattia che sta combattendo, l’endometriosi. E’ una malattia femminile determinata dall’accumulo anomalo di cellule endometriali fuori dall’utero, cellule che invece dovrebbero trovarsi al suo interno.

La carriera di Laura Torrisi

La Torrisi raggiunge la popolarità nel 2006 grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Nel 2007 recita da protagonista nel film Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni e due anni più tardi fa il suo esordio sul piccolo schermo con la miniserie L’onore e il rispetto. L’attrice, nel 2010, recita nel film Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile e nella miniserie di Canale 5 Il peccato e la vergogna.

Nel 2015 la Torrisi fa il suo esordio come co-conduttrice nel programma Mistero Adventure e nel 2017 è tra i protagonisti della fiction Le tre rose di Eva. Dal 2019 fa parte della scuola di Amici di Maria De Filippi versione Celebrities.