Laura Triesto, chi è la Contessa di Cagliostro concorrente di The Voice Senior

Laura Triesto è una delle partecipanti al programma The Voice Senior. Ma lei non è una concorrente come gli altri: nella vita la Triesto lavora nel campo della spiritualità ed è una sensitiva. Nel corso del programma il pubblico e i quattro giudici (Clementino, Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè) hanno imparato a conoscerla e ad apprezzarla per la sua performance. La donna ha proposto il brano Senza un briciolo di testa di Marcella Bella. Scopriamo qualcosa in più sulla concorrente del programma.

Dove e quando è nata, età

Laura Triesto è nata a Brescia nel 1961. Non abbiamo informazioni sul giorno preciso. La donna nella vita si occupa da più di trent’anni di spiritualità e lavora come medium. Nel corso del programma ha raccontato: “Già da piccola in famiglia mi chiamavano ‘la streghetta’ perché avevo delle predisposizioni molto forti nel sentire quello che capitava intorno”.

La vita privata di Laura Triesto

Sulla vita privata della concorrente non abbiamo alcuna informazione, dato che durante il programma la donna non si è sbilanciata sull’argomento. Non sappiamo se sia sposata, se abbia figli o meno. Sul palco di The Voice si è presentata accompagnata da due amiche.

Laur Triesto a The Voice Senior

Nel corso del programma condotto da Antonella Clerici, la Triesto ha cantanto il brano Senza un briciolo di testa di Marcella Bella, convincendo i giudici Clementino e i Ricchi e Poveri. Ma senza dubbio è la sua storia che ha catturato la curiosità di molti: “Mi chiamano anche la Contessa di Cagliostro, in quanto questo nome mi è stato consegnato da parte di questo spirito che è il conte di Cagliostro. Il conte di Cagliostro mi ha attraversato proprio mentre cantavo”, ha dichiarato la concorrente.