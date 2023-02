Lazza, chi è il rapper di successo che ha studiato al Conservatorio

Jacopo Lazzarini, in arte Lazza, è uno dei rapper più di successo del panorama musicale italiano. La sua carriera musicale, però, inizia molto prima del rap, quando fin da ragazzo coltiva la sua passione per la musica diplomandosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Scopriamo la biografia, la vita privata e la carriera del rapper di Panico.

Dove e quando è nato, età, biografia di Lazza

Lazza, pseudonimo di Jacopo Lazzarini, è nato a Milano il 22 agosto del 1994. Ha 28 anni. Dopo aver studiato pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Lazzarini entra nel mondo nel rap prendendo parte ai collettivi Zero2 e Blocco Recordz. L’anno del suo debutto musicale è il 2012, quando pubblica il mixtape Destiny Mixtape.

Fidanzata, Instagram, vita privata di Lazza

Il rapper è riservato riguardo alla sua vita privata e per diverso tempo non se ne conosceva nulla. Nel 2022, però, il mondo del gossip ha portato alla luce la relazione del rapper con una modella, Debora Oggioni. Il suo profilo Instagram conta oltre 1 milione di follower: thelazzinho.

La carriera di Lazza

Il primo album del rapper, pubblicato nel 2017, è Zzla, che si caratterizza per il mix di diverse sonorità tra cui quelle appartenenti alla musica classica. Nell’album è presente il brano MOB, con la partecipazione di Nitro e Salmo. Nel 2018 pubblica il singolo Porto Cervo, certificato successivamente disco d’oro, e l’anno successivo esce il suo secondo album in studio, Re Mida, più marcatamente trap.

Il terzo album del rapper è Sirio, pubblicato nel 2022. L’album vede le collaborazioni con diversi artisti come Tory Lanez, French Montana, Geolier, Sfera Ebbasta e Noyz Narcos. Dall’album è stato estratto il singolo Panico, realizzato con il duo Takagi & Ketra. Sirio è stato riconosciuto come l’album rimasto per più tempo in testa alla Classifica FIMI Album degli ultimi dieci anni.

