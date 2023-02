LDA, chi è il giovane cantante figlio di Gigi D’Alessio

Quando la musica è questione di famiglia: Luca D’Alessio, in arte LDA, è il terzo figlio di Gigi. Il ragazzo ha deciso di seguire le orme del padre interessandosi alla musica fin da giovane. Si è fatto conoscere soprattutto attraverso Amici, un’occasione perfetta per mostrare le sue abilità di cantante. Conosciamolo meglio con la sua biografia, la carriera (appena agli inizi) e la vita privata.

Dove e quando è nato, età, biografia di LDA

LDA, pseudonimo di Luca D’Alessio, è nato a Napoli il 27 marzo del 2003. Ha 19 anni. E’ il figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato. Si avvicina alla musica da giovanissimo grazie al padre e inizia a comporre i primi brani. Pubblica nel 2020 due singoli di debutto: Resta e Vediamoci stasera, con la collaborazione di Astol e del cantante spagnolo Robledo.

Fidanzata, Instagram, vita privata di LDA

Il cantante è molto riservato per quello che riguarda la sua vita privata. Non si hanno informazioni sulla sua vita sentimentale, se abbia una fidanzata o meno. Durante un’intervista, parlando dello pseudonimo da lui utilizzato, il cantante ha dichiarato: “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica“. Il suo profilo Instagram conta oltre 500mila follower: lucadalessio_real.

La carriera di LDA

Il 2021 è l’anno decisivo per la notorietà del giovane cantante. Partecipa ad Amici di Maria De Filippi, arrivando alla fase serale dove si classifia al quinto posto nella categoria canto. Nello stesso periodo pubblica il singolo Quello che fa male, certificato disco di platino dalla FIMI.

L’anno successivo il cantante pubblica il brano Bandana, certificato disco d’oro. Il singolo anticipa il suo primo EP, LDA, che debutta alla terza posizione della Classifica FIMI Album. Nello stesso anno pubblica il singolo Cado, in collaborazione con Albe. Nel 2023 il cantante partecipa al Festival di Sanremo.