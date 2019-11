ROMA – Le gemelle Silvia e Giulia Provvedi, in arte Le Donatella, sono state intervistate da Le Iene. In comune le due hanno il fatto di essersi rifatte il seno, essersi tinte i capelli e aver partecipato a talent e reality.

Le due svelano la loro prima volta: “L’abbiamo fatto la stessa sera, senza saperlo, con due ragazzi che erano amici. Ce lo siamo dette il giorno dopo. Però non ci siamo mai scambiate i fidanzati, anzi in fatto di uomini abbiamo gusti molto diversi”. Tempo fa sono state protagoniste di un servizio per Playboy: “Dopo quelle foto abbiamo ricevuto proposte indecenti, ci hanno chiesto di farlo a tre e altre cose. Abbiamo anche ricevuto foto oscene via social e abbiamo subito bloccato”.

Capitolo droghe. Mai fumato una canna, pippato cocaina? “Ma che domanda è?! No!”, risponde Giulia. “Ma no!”, conferma Silvia. Poi sulla relazione di Silvia con Fabrizio Corona. Cosa ha detto Giulia alla sorella: “Niente di che”. E quando si sono lasciati? “Era abbastanza contenta”, dice Silvia. Infine si parla di “posizioni” a letto: “A me piacciono più o meno tutte, ma preferisco sopra”, dice Giulia. Conta la durata? “Quattro ore mi annoio, ma neanche 3 minuti”, continua Giulia.

Fonte: LE IENE.