Le Fate ignoranti, il film cult di Ferzan Ozpetek del 2001, torna in tv, questa volta in versione serie. Il regista turco naturalizzato italiano ha diretto otto puntate che andranno in onda dal 13 aprile su Disney+.

Le Fate ignoranti, il cast della serie dal film di Ferzan Ozpetek

Il cast è fatto di attori originali e di nuovi arrivi, come Cristiana Capotondi che prende il posto di Margherita Buy. Ci sono poi Luca Argentero ed Edoardo Scarpetta, Ambra Angiolini e Anna Ferzetti, Paola Minaccioni e Carla Signoris, e l’immancabile Serra Yilmaz.

Non mancano ovviamente le tavole imbandite nella famosa terrazza, il cibo e uno sguardo profondo su Roma.

Punta di diamante la colonna sonora che vede Mina interpretare il brano originale ‘Buttare l’amore’.

“Troppi omosessuali nei miei film? Il problema – dice Ozpetek – non sono io, che poi questo tipo di differenza non le fa neanche mia nipote, è la normalità, sono gli altri che tolgono, non io che li metto”.

La Fate ignoranti di Ferzan Ozpetek in tv come serie

Le Fate ignoranti 20 anni fa fu un successo che cambiò lo sguardo sulla società. “Quando è uscito il film non era ancora successo l’attentato alle Torri Gemelle, questo è un fatto che ha cambiato lo sguardo, ha portato a una chiusura verso le cose – ha raccontato il regista – i politici non conoscono i sedicenni o i ventenni, loro hanno una mentalità aperta. La mia generazione, invece, è più bacchettona”.

“A partire dalla sceneggiatura mi è venuta voglia di cambiare le cose, ad esempio l’incidente che apre la serie con Luca Argentero l’ho voluto davanti al Colosseo, ma mi dicevano che in quel luogo nessuno doveva morire. Ho convinto il Comune. Il lavoro di Scarpetta era inizialmente il gommista, ma poi mi sono innamorato del lavoro di scenografi dell’Opera e così l’ho fatto diventare un pittore. E poi volevo far vedere Roma in maniera non turistica”.

E se nel film il punto di vista era quello della protagonista Margherita Buy, nella serie ci sono molti punti di vista.

Cristiana Capotondi per la parte di Margherita Buy

Per Cristiana Capotondi “oggi forse è anche accettabile per una donna che il marito l’abbia tradita con un uomo, ma il fulcro del dolore di Antonia è che ci fosse una vita dietro a questo tradimento, una casa. E poi è particolarmente furba e malandrina, la sceneggiatura è stata viva, ci sono stati tanti cambiamenti in corso. Tutti ci chiedevamo se avremmo potuto essere creativi ma è stato invece possibile, portando elementi del mio temperamento, così diverso da quello di Margherita Buy che interpretò Antonia nel film, attrice che adoro e che ho contattato prima di girare il film, ma più riservata di me”.