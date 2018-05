ROMA – Un padre che non può più vedere la figlioletta, che gli è stata portata via dalla ex, madre della bambina. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] E che per riabbracciarla deve arrivare dal Messico, dove abita, all’Italia, dove la donna ha portato la piccola.

Questa la vicenda raccontata nel servizio del Le Iene dell‘inviato Pablo Trincia. Abraham, il padre della piccola, ha raccontato la storia sua e della sua figlioletta di 11 anni nascosta in Italia.

Abraham è un padre come tanti: adora la sua bimba, la porta al parco, alle giostre. Vivono in Messico e si vedono ogni volta che ne hanno voglia, nonostante la separazione dall’ex moglie. Poi, nel 2014, la piccola viene rapita e portata in Italia dalla madre. Abraham non ha più sue notizie. Nei quattro anni che seguono quel rapimento, l’uomo continua a cercare la piccola, nascosta in Italia.

