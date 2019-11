VERONA – Mario Balotelli, attaccante del Brescia, è stato intervista da “Le Iene”, trasmissione televisiva in onda sulle reti Mediaset, dopo tutto il polverone che si è alzato per la sua reazione, in campo e sui social, ai cori razzisti di alcuni tifosi del Verona. Super Mario ha chiarito: “Non me la sono presa con la tifoseria del Verona ma con i pochi, perché ripeto sono sempre pochi gli scemi ma ci sono, che lo hanno fatto. Sono delle teste di c….”. Nella stessa intervista, Balotelli ha anche parlato della Nazionale Italiana, suo vecchio pallino: “Sono un calciatore italiano e dovrei tornare a giocare in Nazionale”.

A sfondo razzista non ci sta, non c’è mai stato e mai ci starà. Non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo. Dico la verità: lo stadio del Verona e i tifosi del Verona – aggiunge – mi stanno anche simpatici con i loro sfottó. Ma se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi fare in mille modi ma non così. Così non va bene. Così non ci siamo” (fonte Le Iene e Il Corriere dello Sport).