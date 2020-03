ROMA – Scherzo terribile per Elena Santarelli, che è entrata nel panico e ha iniziato a balbettare. Stefano Corti e Alessandro Onnis de Le Iene le hanno fatto credere che Simone, segretario dell’associazione Heal di cui è madrina, rubava e spendeva i soldi per una donna per cui ha perso la testa, nonostante fosse sposato.

Le Iene hanno fatto incontrare la Santarelli con Gabriele, un amico e giornalista. La showgirl chiede subito: “Che cos’è successo? Mi ha messo Bernardo le corna?”. Tranquilla Elena, la cosa non riguarda tuo marito, l’ex calciatore Corradi, ma l’associazione.

La showgirl è preoccupata e così l’amico le fa vedere i messaggi di un’altra complice, Giorgia Venturini, che le fa credere di essere stata corteggiata dal segretario Simone e di aver ricevuto regali per migliaia di euro. Elena è scioccata, e tormentata dal sospetto che Simone avrebbe potuto usare per questo i soldi dell’associazione: “Gli sarà scoreggiato il cervello per un pelo di figa”.

La Santarelli impazzisce e comincia a dire: “Gli uomini sono tutti uguali, per un pelo di figa mandano a fanculo la famiglia”: Poi arriva la conferma a Bernardo che riceve una foto dove fa vedere il suo affidabile segretario in compagnia della sua amante, Giorgia Venturini. Elena, la nostra vittima dello scherzo, scoppia a piangere e non ci crede a quello che vede.

A peggiorare le cose è l’arrivo dell’estratto conto bancario dell’associazione. Stefano Corti e Alessandro Onnis l’hanno “falsificato” inserendo un bonifico di 160mila euro a favore di DB Invest. E il procuratore di DB è proprio Simone, il segretario di Heal.

Elena prova a chiamarlo ma non risponde e riceve conferme che Simone ha rubato dall’associazione. La showgirl appare sotto shock e poi arriva la Venturini, opinionista di Tiki Taka, che si difende: “Elena, noi ci stiamo innamorando”.

La Santarelli appare scandalizzata e pretende che la Venturini rompa con Simone: “Tu devi chiudere questa storia. Ringrazia che non ti do due pizze”. E la Venturini insiste: “Mi ha regalato anche un Audemars Piguet”. Altri 70mila euro dell’associazione per un orologio…

Lo scontro sta prendendo una brutta piega e la Santarelli sbotta: “Io ti prendo dai cappelli e ti porto in ospedale Giorgia”. Solo in quel momento Stefano Corti e Alessandro Onnis le svelano che è uno scherzo de Le Iene. (Fonte Mediaset)