Le Iene, i politici e le elezioni americane. Toninelli non sa neanche quando è stata scoperta l’America VIDEO

Il video è davvero imbarazzante. Tutti possiamo non ricordare qualcosa e tutti possiamo sbagliare. Ma non sapere di che partito è Joe Biden, di che partito è Donald Trump, chi è stato il primo presidente di colore degli Stati Uniti o non sapere quando è stata scoperta l’America forse è davvero troppo per un parlamentare. Ma andiamo con ordine.

Di cosa stiamo parlando? Le Iene hanno mandato due inviati per le strade del centro di Roma per interrogare un po’ i nostri parlamentari sulle elezioni americane. Niente di impossibile. Parliamo di domande semplici.

Interrogati però alcuni nostri parlamentari hanno fatto la solita figuraccia.

Citiamo tra i tanti le risposte di Matteo Salvini e di Danilo Toninelli.

Salvini, per esempio, non sa quanti sono gli stati Usa e non sa chi è stato il primo presidente americano.

Capitolo Toninelli

Ma con Toninelli forse si raggiunge l’apice.

“Quanti sono gli Stati americani?“, chiedono a Toninelli gli inviati Stefano Corti e Alessandro Onnis.”Un sacco, alcune decine, orco cane…”. Risposta giusta: 50.

E ancora: “Dove si trova la Casa Bianca?” “Eh… caz***o ne so, siete arrivati a questi livelli, vaffanc***”. La risposta era nella capitale Usa, Washington Dc.

Altra domanda: “Il primo presidente di colore degli Stati Uniti?” “Barack Obama immagino…”. Finalmente una risposta giusta. Ma non è finita.

“Quando è stata scoperta l’America?” “Millecheccaz*** andatevene affanc***”. Allora i due inviati provano ad aiutarlo: “È anche la fine del Medioevo…” “Intorno all’anno mille? Dai ragazzi andatevene affanc***”.

Ecco il video. Vedere per credere.