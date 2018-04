ROMA – Le Iene organizzano l’incontro tra il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, e una dei suoi hater, Cristina. Ma l’incontro non finisce con una riappacificazione, tutt’altro.

Il giornalista si era presentato con la sola intenzione di chiarirsi con la sua contestatrice, che ha riempito la sua pagina Facebook di insulti pesanti come “ciucciaca***”, figlio di putt***”, fino ad arrivare ad insulti rivolti alla religione di sua madre, ebrea.

Proprio sulla questione religiosa e materna Mentana si è infiammato di più, non gradendo che venisse coinvolta anche la madre. “Io sono cattolico, mia madre è ebrea e non è corretto attaccare lei. Soprattutto visto quel che è successo lo scorso secolo nei confronti degli ebrei”.

Ad attaccare nuovamente, però, è la donna, che non lascia nemmeno al cronista il tempo di replicare. In uno sfogo indiscriminato parla di teorie complottistiche e accusa tutti, non solo il cronista ma un non meglio specificato “sistema mediatico”, e infine ne ha anche per Le Iene, comprese l’inviata e i tecnici.

Mentana ad un certo punto abbandona il confronto: “Assecondare i deliri della signora non ha senso”, dice, lasciando la donna ancora su tutte le furie.

Clicca qui per guardare il video.