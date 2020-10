Enzo Miccio è stato protagonista di un simpatico scherzo delle Iene con la partecipazione della sua assistente Carolina Giannuzzi.

Enzo Miccio è stato vittima di uno scherzo esilarante de Le Iene (qui il video).

Infatti Miccio non è solamente un personaggio televisivo ma anche uno wedding planner di successo.

Lo scherzo è riuscito perfettamente perché la collaboratrice di Miccio, Carolina Giannuzzi, ha collaborato con Le Iene rendendolo veramente realistico.

A poche ore dal matrimonio da lui organizzato, Miccio ed altri partecipanti alla cerimonia hanno beccato l’assistente in atteggiamenti intimi con il futuro sposo.

La Giannuzzi ha confessato di avere una relazione con il futuro sposo ed è scoppiato il finimondo.

I parenti della sposa hanno iniziato ad inveire contro Miccio e poi hanno iniziato ad inseguirlo per fargliela pagare.

A quel punto Miccio è dovuto salire in fretta ed in furia in macchina con la sua assistente e si è dato alla fuga.

Lo scherzo è stato divertentissimo per le buffe espressioni di Miccio che è apparso veramente spaventato.

Lo scherzo è riuscito perfettamente perché Miccio si fida moltissimo della sua assistente. Infatti i due hanno partecipato insieme anche ad una edizione del programma televisivo ‘Pechino Express’.

Una volta che Miccio ha appreso che si trattava solamente di uno scherzo, ha tirato un sospiro di sollievo.