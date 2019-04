MONTECARLO – Dal trionfo di Montecarlo, alla puntata de “Le Iene”. Fabio Fognini è l’atleta italiano più richiesto del momento. Fognini ha 31 anni ed è uno specialista della terra rossa, superficie su cui ha conquistato otto dei nove titoli del circuito ATP vinti in singolare tra i quali il torneo di Montecarlo del 2019, unico Masters 1000 vinto in carriera. Ma gli inviati de “Le Iene” non hanno voluto fargli domande tecniche ma hanno cercato piuttosto di strappare curiosità sulla sua vita privata.

Le Iene, Fabio Fognini parla della sua vita di coppia con Flavia Pennetta.

Fabio Fognini si è sposato con la “collega” Flavia Pennetta ad Ostuni nel giugno del 2016. Il campione azzurro si è raccontato senza barriere a “Le Iene” svelando alcuni particolari privati della sua vita di coppia con la Pennetta. Riportiamo di seguito, le dichiarazioni di Fognini a “Le Iene”.

“Tengo molto all’intimità con mia moglie. Quante volte a settimana? Tra le 12 e le 15 volte alla settimana, spesso anche prima di una partita importante. Sono il sogno di molte donne, sui social ricevo molti apprezzamenti e foto che lasciano ben poco all’immaginazione. Il tennis tira più del calcio. Sono però messo al guinzaglio da mia moglie, a cui sono legato da tre anni. A 15 anni ho pensato di abbondare il tennis ma per fortuna sono tornato su i miei passi”.

Fonte: Le Iene, programma televisivo in onda sulle reti Mediaset.