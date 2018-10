ROMA – Le Iene prendono in giro Fabrizio Corona per la lite con Ilary Blasi e Corona su Instagram si infuria. “Bisogna capirlo, Corona è nervoso, sta collezionando tutti i tipi di reati, gli manca solo l’abigeato, il furto di bestiame” dice Nicola Savino durante la diretta. E Corona, via Instagram, si infuria:

“C’era – dice COrona – quel coso piccolo nano che mi insultava, tale Nicola Favino, no quello è l’attore, Nicola Panino… Nicola non ricordo come…”. “Va beh che mi hanno insultato, che mi hanno detto che ho fatto una marea di reati, che sono dalla parte di Ilary Blasi e sono gli unici perché mi sembra che neanche Mediaset si è schierata con loro (il riferimento è proprio alla lite di Corona e Blasi, avvenuta una settimana fa al ‘Grande Fratello Vip’, ndr), ma la mia domanda è come mai uno come questo, che fa programmi che non guarda nessuno, che ogni programma che fa è un flop, che non ha una qualità artistica, che non è bello, non sa cantare, è il conduttore di tutti questi programmi, nonostante sia la rappresentazione del nulla? Forse perché si eleva ad intellettuale nel suo programma di radio mattutino?”

Quindi il congedo velenoso, in cui ricorda un episodio che sarebbe avvenuto anni fa: “Caro Nicola, volevo ricordarti quando tantissimi anni fa lavoravi con mio padre (il giornalista Vittorio Corona, ndr), che a detta di tutti è stato il più grande giornalista italiano, e ti disse ‘mi dispiace, ma non puoi lavorare con noi, perché non sei capace di fare nulla’. Ai tempi facevi l’autore…”.