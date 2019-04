ROMA – La Iena Filippo Roma torna nuovamente a braccare Luca Barbareschi. L’inviato de Le Iene è riuscito a infiltrarsi tra i buttafuori ed è entrato al teatro Eliseo dove l’attore stava presentando il film Dolceroma.

Tra l’attore e l’inviato de Le Iene non corre buon sangue. Nell’agosto del 2012, Roma era stato preso a calci da Barbareschi a Filicudi. La Iena si trovava là per chiedere conto all’attore e regista all’epoca parlamentare, delle tante assenze in Parlamento. La vicenda sembrava ormai chiusa se non fosse che a riaprirla è stato lo stesso Barbareschi che ne ha parlato a “Un giorno da pecora” in onda su Radio Uno. Qui, l’attore ha raccontato la sua versione dei fatti, dicendo che l’inviato delle Iene a Filicudi “rischiava molto di più, mi ha fatto cadere la bambina. E non l’hanno montato. L’ho vista con un rigolo di sangue e meno male che mi sono fermato al naso”.

Filippo Roma ha così voluto replicare a queste affermazioni: “Barbareschi ha detto una marea di cazzate. La prima che io ho fatto cadere sua figlia. E ha aggiunto che chiunque avrebbe reagito vedendo così una bambina con un rigolo di sangue. La cazzata delle cazzate è che dice che noi non abbiamo mandato in onda quella parte. Semplice: non esiste!”.

Barbareschi ha invitato la Iena ad andare a parlare fuori spingendolo verso l’uscita. “Queste cazzate Barbarè se le sogna la notte?” gli ha risposto la Iena mentre viene spinta fuori dalla sala. Nel frattempo anche Claudia Gerini se l’è presa con Filippo Roma: “Scusate, irrompete e rovinate il lavoro di chi è qui per parlare del film”.

Fonte: Le Iene