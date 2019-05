Le Iene, Francesco Totti: “La serie su di me? Non si fa. Forse”

ROMA – Ma la serie Tv su Francesco Totti si fa… o non si fa? Filippo Roma delle “Iene” è andato a chiederlo direttamente a lui.

“Ci sarà una fiction dedicata a te! E’ una cosa bella! che dici?”, gli chiede Roma. “Non è vero. Forse si fa, forse no”, risponde Totti che non si sbilancia. “Ma si è parlato di Luca Marinelli o di Alessandro Borghi come interpreti della tua parte. Chi preferiresti dei due?”.

“Nessuno dei due”, risponde l’ex calciatore. “E nella parte di Capello?”. “Capello” risponde Totti. “E in quella di Ilary?”. “Ilary”, risponde ancora a bruciapelo il campione della Roma.

Ma chi vedresti bene nel tuo ruolo? E allora Totti si slancia: “Verdone”.

Per concludere Filippo Roma prova a chiedergli: “E che titolo vorresti per la tua fiction?” “Non si fa”, risponde secco Francesco Totti che poi, sorridendo, saluta e se ne va. Fonte: Le Iene.