ROMA – Nella puntata de Le Iene, in onda domenica 7 aprile, Giulio Golia non ha partecipato alla trasmissione, costretto lontano dalle telecamere per una vicenda personale. A inizio trasmissione, Matteo Viviani e Nadia Toffa hanno provato a chiarire, fino a un certo punto, cosa sia successo a Golia: “Prima di iniziare – hanno esordito – volevamo dedicare un momento a un grande amico e collega, Giulio Golia, che in questo momento non è qui con noi. Sta vivendo un momento privato molto doloroso. Ci tenevamo a dirgli che gli siamo vicini e a dargli un grande abbraccio”.

All’intervento di Viviani è seguito quello della Toffa che ha detto a gran voce: “Ti vogliamo bene Giulio!”. Nessuna notizia al momento da parte del diretto interessato, che da almeno due giorni non pubblica nulla sui suoi social.

L’ultimo post con un selfie faceva riferimento a un servizio girato a Parma: “Grazie a tutti i parmigiani che mi hanno sopportato oggi in una lunga corsa a ostacoli… e grazie anche all’autista dell’autobus che ha chiuso le porte in faccia alla persona che stava cercando di scappare da me”. (Fonte Le Iene)