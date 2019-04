ROMA – L’inviato delle “Iene” Giulio Golia, dopo la morte della madre, ora ringrazia quanti gli sono stati vicino in questi giorni.

Su Facebook l’inviato delle “Iene” ha condiviso una foto che lo ritrae sorridente insieme alla madre: “Godetevi sempre i vostri genitori – si legge nel post – stateci insieme, coccolateli e fatevi coccolare finché potete, anche se a volte vi fanno arrabbiare, perché poi vi mancheranno più di quanto possiate pensare”.

E ancora: “Non ti fai mai una ragione della perdita di un genitore, a qualunque età. Ma soprattutto quando la mamma per tutta la vita ti ha fatto anche da padre, il legame diventa davvero indissolubile, continua la “Iena”. Golia ha poi ringraziato tutti quelli che, in un modo o nell’altro, gli sono stati vicino in questo periodo di grande dolore: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato e trasmesso, anche con un semplice messaggino, in questo momento per me difficile”.