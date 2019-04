Le Iene, l'intervista a Ilona Staller... finisce malissimo

ROMA – Stasera, martedì 16 aprile, andrà in onda una nuova puntata delle “Iene”. Nella puntata verrà mandata in onda anche un’intervista a Ilona Staller, per tutti “Cicciolina”, tornata sulle prime pagine per le polemiche per il taglio del suo vitalizio.

Ma l’intervista delle “Iene”, firmata Filippo Roma, appena si sposta su altri argomenti, Rocco Siffredi per la precisione, finisce male. Anzi malissimo. E alla fine “Cicciolina” caccia Filippo Roma. Tra i due, tra Rocco Siffredi e “Cicciolina”, si sa: non corre buon sangue.

Proprio alle “Iene”, d’altronde, Rocco Siffredi aveva detto che Cicciolina “utilizzava il latte di capra per restare giovane e quell’odore non lo sopportavo”. Appena ha sentito quel nome, Ilona Staller ha cacciato di casa Filippo Roma. In suo aiuto è intervenuto anche il figlio Ludwig Koons che era presente all’intervista. Fonte: Le Iene.