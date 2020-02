Le Iene e le Sardine, l’intervista a Mattia Santori (con tanto di citofono)

ROMA – Mattia Santori, uno dei portavoce e uno dei fondatori delle Sardine, è stato intervistato dalle Iene (qui il link al video).

“Leader, portavoce o capo supremo? Uno dei portavoce”.

Il bilancio dopo tre mesi di Sardine? “Un sacco di soldi spesi e tanto sonno perso”.

Soldi guadagnati? “Zero”.

Non ti sei rotto le pal** di andare in televisione? “Abbastanza”.

Il programma dove ti sei trovato meglio? “Dalla Annunziata”.

Peggio? “La puntata DiMartedì da Floris”.

Quanto guadagni al mese? “1300-1400”.

Ci campi? “Sì. Io spendo poco”.

Vivi da solo? “Convivo con la mia ragazza”.

Sei precario? “No. Part time a tempo indeterminato”.

Da quanto sei Sardina hai mollato un po’ il lavoro? “Ho dovuto prendermi delle assenze”.

Da quanto sei fidanzato? “Tre anni e mezzo”.

Da uno a dieci quanto avete contribuito alla vittoria di Bonaccini? “Devo essere sincero? Sette”.

Perché in Campania non vi piace il governatore uscente De Luca? “Non mi fare domande scomode. Non ci piace perché non rispecchia il nostro valore di… hai capito no?”.

Se sarà lui il candidato lo voterete? “No”.

Alle prossime elezioni politiche le Sardine ci saranno? “Ci saremo come cittadini ma non come partito”.

Chi vorresti candidato premier? “Una insegnante di scuola elementare”.

Le Sardine diventeranno un partito? “No”.

Le Sardine si spaccheranno? “Sì. A un certo punto. Ci saranno sicuramente dei flop”.

La rifaresti la foto con i Benetton? “No”.

Poi il siparietto col citofono. Tra cui la citofonata a Matteo Salvini: “Scusa, ma lei era quello che doveva vincere e stravincere in Emilia Romagna e poi ha perso?”.

Fonte: Le Iene.