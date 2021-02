Le Iene, l’inviato Luigi Pelazza condannato a due mesi per violenza privata

​Il Tribunale di Milano ha condannato l’inviato de “Le Iene” Luigi Pelazza a 2 mesi di carcere, convertiti su richiesta dell’imputato alla pena pecuniaria di 15mila euro e sospesa.

Pelazza è stato condannato per il reato di violenza privata ai danni della giornalista Guia Soncini, costituita parte civile e difesa dall’avvocato Davide Steccanella.

Assolto invece “‘per non aver commesso il fatto”, come chiesto anche dalll’accusa, l’altro imputato, il cameraman Osvaldo Camillo Verdi, perché dal processo non è emersa la certezza che fosse presente quel giorno.

Luigi Pelazza condannato, avvocato Soncini: “Condannato metodo Iene”

Il pm Francesco Cajani aveva chiesto 9 mesi di carcere per Pelazza. Per il legale di Soncini, “è stato condannato il “metodo Iene”.

“E’ una sentenza importante – afferma Steccanella –perché ha stabilito che non sempre il ‘metodo Iene’ è scusato dal pure legittimo diritto di cronaca.

In questo caso si era trattato di un vero e proprio agguato nel cortile interno di un palazzo privato, impedendo alla mia cliente di fare rientro in casa propria fino all’arrivo delle forze dell’ordine per confezionare un servizio a effetto”.

Il fatto è avvenuto il 19 settembre 2015. Secondo gli atti, Pelazza e Verri si sarebbero “introdotti indebitamente”.

Per entrare nello stabile della donna si erano finti corrieri. Qui aveva esercitato violenza “in modo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione della parte offesa”.

Negli atti c’è scritto che l’inviato de “Le Iene” e il cameraman avrebbero impedito di “accedere alla palazzina e con analoga violenza le impedivano di fare rientro nella propria abitazione, costringendola a tollerare la loro presenza con una serie insistente di domande alle quali la parte offesa dichiarava da subito di non voler rispondere”.

Pelazza: “Mai usata violenza, figuriamoci con una donna”

Sempre in base alla ricostruzione della Procura, Pelazza avrebbe cercato di intervistare Soncini in relazione a un’inchiesta in cui era coinvolta.

Dall’inchiesta era poi risultata assolta, nonostante fosse “in evidente stato di timore”.

Dopo avere detto più volte di non voler rispondere, aveva poi chiamato le forze dell’ordine.

Sentito nel corso del processo, Pelazza aveva detto: “Lei mi ha dato due tre colpi; non dico che mi abbia picchiato, però… “.

“In 800 servizi, è la forma mentis delle Iene, non usiamo mai violenza perché non si deve usare violenza. Figuriamoci se questo lo facciamo nei confronti di una donna””.

Pelazza è stato condannato a risarcire anche una provvisionale di 2mila euro alla parte civile alla quale dovrà poi liquidare una somma di denaro che sarà stabilita dal giudice civile per i danni materiali e non.