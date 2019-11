Le Iene, Mecna: "Mi piace farlo sulla lavatrice. Sanremo? Non credo..."

ROMA – Le Iene hanno intervistato in esclusiva il rapper Mecna. Tra i temi affrontati nell’intervista c’è stato il Festival di Sanremo: ”Mi prenderebbero, ma non penso proprio che mi vedrete al Festival” queste le parole del rapper foggiano che così chiude definitivamente ad una sua possibile partecipazione a Sanremo.

Mecna ha poi parlato dell’inizio della sua carriera e di cosa lo abbia spinto ad inseguire il sogno di fare il cantante. Il rapper ridendo afferma che da piccolo era un fan delle Spice Girls e che, ascoltandole, ha deciso che anche lui da grande avrebbe fatto musica.

Parlando invece di centimetri, lui che è alto due metri, confessa: “L’ho misurato, ma non ve lo dico”. La sua paura? “Essere poco rilevante”. Su come si approccia con una ragazza: “Prima controllo il suo Instagram, poi niente cena, solo birra”. Il cantante rivela di averlo fatto in macchina, sul prato, sulla lavatrice (il suo “posto” preferito) ma gli manca in aereo e in ascensore. “Ho bisogno di quattro accoppiamenti a settimana per stare a posto con me stesso”.

Infine scrive un messaggio per Radio Deejay: “Ciao Linus. Ho fatto un disco bellissimo con Sick Luke e mi domandavo perché mai non ci passi in radio”.

Fonte: LE IENE