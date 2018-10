MILANO – Nadia Toffa è tornata in televisione a Le Iene show e lo fa con un servizio sui menù dei ristoranti di sushi che offrono la formula All you can eat, letteralmente “tutto quello che riesci a mangiare”.

Il servizio in realtà risale a qualche tempo fa e rappresenta una indagine della Iena Nadia per scoprire la qualità prezzo dei prodotti di ristoranti cinesi e giapponesi. Le Iene hanno deciso dopo il pasto di portare con sé gli avanzi per poter valutare lo stato igienico della cucina e dei cibi.

Una puntata densa quella del 10 ottobre, tra decoder e pirati della televisione che installano dispositivi per guardare Netlfix, Danz e Sky illegalmente. Non è mancato poi un video carico di commozione, quello di Giuseppe che scopre di essere negativo al test dell’Hiv e scoppia in un pianto liberatorio, come spiegato da Veronica Rei durante il servizio in onda.