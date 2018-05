ROMA – Nadia Toffa anche ieri non ha condotto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Le Iene. Dietro al bancone della trasmissione c’erano Giulio Golia, Nicola Savino e Matteo Viviani. Purtroppo i suoi colleghi non hanno potuto riabbracciarla in studio ma si sono limitati ad aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute svelando soltanto che “ci guarda da casa, si sta riposando”.

Quella di domenica 20 maggio è stata l’ultima domenica della stagione de Le Iene. Resta da capire se Nadia riuscirà a fare “un’incursione” mercoledì, durante la puntata condotta da Ilary Blasi e Teo Mammucari, o se invece occorrerà aspettare la prossima edizione del programma per vederla di nuovo in pista.