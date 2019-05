ROMA – Nadia Toffa preoccupa i fan. Questa volta non c’entrano i suoi aggiornamenti Instagram sulla lotta contro il cancro e la chemioterapia che sta seguendo. A mettere in ansia gli affezionati telespettatori de Le Iene e i suoi in particolare è stata invece la sua performance non del tutto convincente durante la puntata del programma Mediaset andata in onda domenica 5 maggio.

La conduttrice è apparsa a detta di molti un po’ strana, non a proprio agio, talvolta persino fuori luogo. Inoltre il suo tono di voce è sembrato a molti diverso dal solito, più acuto, quasi che stesse urlando in alcuni momenti.

E sui social sono stati molti i commenti a riguardo: “Ragazzi, ma solo io noto la stranezza di Nadia Toffa stasera? Sembra troppo esaltata”, ha scritto un utente su Twitter.

Molti hanno fatto notare come l’atteggiamento di Nadia Toffa fosse decisamente fuori luogo: “Solo a me Nadia Toffa sembra ubriaca/fatta/fuori di testa stasera?”, ha scritto qualcuno. E qualcun altro ha aggiunto: “Ma perché urli @NadiaToffa? Per favore, torna a presentare bene come facevi prima. Che hai? Sembri drogata! Lo dico da estimatore”. (Fonte: Le Iene, Twitter)