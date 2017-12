ROMA – Le condizioni di salute di Nadia Toffa preoccupano ancora. In particolare i suoi colleghi de Le Iene. Ieri sera, infatti, Nicola Savino ha spiegato ai telespettatori che l’inviata dello show di Italia 1, finita in terapia intensiva per via di una patologia cerebrale mentre si trovava in un hotel a Trieste, è ancora ricoverata al San Raffaele di Milano.

“Questa sera con me, come accade dalla scorsa settimana, ci sono Matteo Viviani e Giulio Golia. Diamo il benvenuto al pubblico in studio, al pubblico a casa e al pubblico che ci segue dagli ospedali, in particolare da un ospedale qua vicino dove c’è la nostra Nadia Toffa, a cui va un grande bacio da parte nostra”.

“Come tutti sapete Nadia sta molto meglio – ha aggiunto Viviani -, si è quasi completamente ripresa ma ovviamente è molto stanca e quindi questa puntata de Le Iene se la vedrà dal suo bel lettino d’ospedale. Però sta meglio”.