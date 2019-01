ROMA – “Ciao vuoi essere anoressica?”,“Quando ci vediamo posso farti vomitare con le mie dita?”. Questa la conversazione tra Nicole, 19enne che sta uscendo dall’incubo dell’anoressia, e un uomo, Antonio, che voleva vederla sempre più magra, più scheletrica, solo per soddisfare le sue voglie e i suoi istinti sessuali. La storia è stata raccontata nell’ultima puntata de Le Iene.

L’uomo, che l’ha adescata su un blog di ragazzine e ragazze anoressiche che si scambiano consigli su come dimagrire sempre più, si chiama Antonio e fa l’accademia di polizia, ma è tutto ciò che Nicole sa di lui.

Tutti provano a farla guarire a parte lui e Nicole all’inizio si sente felice: piaceva a qualcuno finalmente. L’uomo si spinge sempre più in là e inizia a chiedere le foto di Nicole, o meglio del suo corpo ormai solo ossa, fino alla domanda che disgusta la ragazza: “Vomiteresti con il mio c***o in gola?”.

Lei è riuscita a salvarsi, dopo essere arrivata a pesare solo 39 chili: “È stato bellissimo riassaporare il cibo, tornare a cucinare con mia sorella e lì mi sono accorta che la cosa più importante è stare con le persone che ami”. E Antonio? Nicole l’ha cercato sullo stesso blog ed è sempre attivo, facendo cadere nella sua trappole ragazzine ignare. Ma Le Iene lo hanno trovato.