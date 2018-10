Le Iene show, il decoder privato ma...attenti alle truffe

ROMA – Un nuovo decoder pirata realizzato a Napoli permette di guardare le tv a pagamento come Sky, Dazn e Netflix ad appena 10 euro al mese. A svelare il nuovo abbonamento mensile è un servizio de Le Iene condotto da Alessandro Di Sarno, che svela i segreti del nuovo dispositivo, completamente illegale, messo in vendita prima a Napoli e poi nel resto di Italia.

Nel servizio gli installatori chiamano il “pezzotto” il nuovo super decoder pirata già conosciuto all’estero e perfezionato nella città partenopea. Il prezzo è molto vantaggioso, ma ci sono dei problemi: 12 euro al mese, da pagare in contatti per gli abbonamenti, 60 per “la scatoletta”, come definita.

Il sistema di installazione resta però illegale, dato che funziona attraverso server esteri che usano in origine abbonamenti regolari. E secondo le stime degli installatori, ce ne sono tra i 30 e i 40 per ogni città. Le Iene intervistano anche Luigi Seccia, direttore sicurezza di Mediaset Premium, che propone la sua soluzione: “Noi da parte nostra possiamo fare delle segnalazioni, la cosa importante sarebbe bloccare l’ip dell’utente”. Gli installatori pirata ripresi nel servizio dicono di non sentirsi dei truffatori, piuttosto dei benefattori: “Rubiamo ai ricchi per dare ai poveri. Qua a Napoli funziona così”.